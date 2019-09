The Fashion Store opent met feestelijk weekend in nieuw winkelcentrum Bart Huysentruyt

06 september 2019

13u43 4 Torhout The Fashion Store, de modeketen die vorig jaar in maart werd opgenomen binnen de ZEB-groep, krijgt er een tiende vestiging bij in Torhout. De winkel is sinds vrijdag 6 september geopend.

Klanten worden er verwelkomd met een glaasje en een hapje. Een team van verkopers staat paraat. The Fashion Store nam intrek in een nieuw pand langs de Oostendestraat, waar ook al Schoenen Torfs is gevestigd. Er is nog één beschikbare plaats in het winkelcentrum. Zowel mannen als vrouwen vinden er in het gloednieuwe winkelconcept, dat werd uitgerust met warme houtelementen en zithoekjes, een ruim aanbod van meer dan 70 merken zoals Terre Bleue, G-Star, Atmos Fashion, ICHI, Superdry en Vero Moda.

Tijdens het feestelijke openingsweekend krijgen de eerste shoppers op vrijdag 6 september extra lang de tijd om de winkel te ontdekken tijdens een nocturne tot 20 uur. Ook op zaterdag en zondag is de winkel geopend.