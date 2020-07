Testcase rond contact tracing in Torhout, waar aantal besmettingen met coronavirus stijgt: “Willen weten waar het vandaan komt” Bart Huysentruyt

19 juli 2020

11u26 11 Torhout Waarnemend West-Vlaams provinciegouverneur Anne Martens zegt dat er mogelijk een groter contactopsporingssysteem zal uitgerold worden in Torhout. Daar zijn de laatste dagen meerdere coronabesmettingen vastgesteld.

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, voert de overheid contactopvolging uit. Als iemand ziek wordt door het virus dat COVID-19 veroorzaakt, wordt aan die zieke persoon gevraagd met wie hij contact heeft gehad. Het is immers mogelijk dat die personen besmet zijn. “We geven advies over wat ze moeten doen om te vermijden dat ze op hun beurt andere mensen in hun omgeving ziek maken”, zegt Martens. “Hoe meer besmettingen we zo kunnen vermijden, hoe beter.”

Tennistornooi

Dat systeem wil de waarnemend gouverneur als eerste uitrollen in Torhout, waar de laatste dagen meer besmettingen zijn vastgesteld. Dat is onder meer het geval in de tennisclub Houtland, waar tijdens een tornooi meerdere spelers ziek werden. “Torhout kan een testcase worden voor de hele provincie”, zegt Martens. “Het is aan de Zorgraden om coördinatoren aan te stellen. Zij kunnen dan ingeschakeld worden om de contact tracing te gaan doen. We willen dat zo snel mogelijk in gang trekken.”

Ook wordt onderzocht vanwaar de vele besmettingen, onder meer ook in het zuiden van de provincie, vandaan komen. “Op dit moment weten we niet zeker vanwaar het komt. Zowel op provinciaal als op gemeentelijk vlak proberen we dat in kaart te brengen.”