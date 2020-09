Technisch defect aan verwarmingsketel veroorzaakt rook in huis Siebe De Voogt

10 september 2020

15u05 0 Torhout De brandweer heeft donderdagmiddag moeten uitrukken naar de Nachtegaalstraat in Torhout. In de verwarmingsruimte van een woning was rook ontstaan.

De bewoners roken rond 12.45 uur een brandgeur in hun huis. Bij een rondgang stelden ze vast dat er rook kwam vanonder de deur van de ruimte waar hun verwarmingsketel stond. De brandweer snelde ter plaatse en stelde vast dat een technisch defect aan de ketel de kamer onder de rook had gezet. Ze hadden de situatie snel onder controle en ventileerden het gebouw. De schade in de verwarmingsruimte bleef beperkt.