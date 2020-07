Tearoom in Torhout sluit alweer de deuren door corona: “We mogen geen enkel risico nemen” Bart Huysentruyt

28 juli 2020

11u13 0 Torhout Tearoom Den Plezanten Hoek in Torhout heeft de deuren alweer gesloten. Preventief, want de uitbaters zijn bezorgd om de stijgende coronacijfers. Ook Torhout is immers getroffen.

De horeca krijgt opnieuw klappen, nu de coronacijfers weer met een ruk de hoogte zijn ingegaan. Niet alleen zijn er weer afzeggingen, maar horeca-uitbaters denken er ook over na om hun deuren te sluiten. In Brugge is dat het geval met café Het Verdriet van België. Maar ook in Torhout wordt die beslissing genomen, bij Den Plezanten Hoek in de Oostendestraat. “Het is een zware beslissing”, klinkt het op hun Facebookpagina. “Maar er zijn te veel besmettingen. We mogen geen enkel risico nemen. Leveringen aan huis blijven we verzorgen.”