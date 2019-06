Sylvie Vangheluwe viert honderdste verjaardag Bart Huysentruyt

14 juni 2019

Torhout In woonzorgcentrum Sint-Augustinus vierde Sylvie Vangheluwe haar honderdste verjaardag.

Ze woont sinds maart 2011 in het woonzorgcentrum, voordien in de Oostendestraat in Torhout. Sylvie Vangheluwe werkte tijdens haar loopbaan in de Engelbewaarder in Aartrijke als poetsvrouw. Ze kreeg drie kinderen: een dochter en twee zonen. Haar dochter Nicole is jammer genoeg overleden. Sylvie heeft 10 kleinkinderen en 14 achterkleinkinderen. Ondanks haar honderd jaar tut ze zich graag op en heeft ze graag dat haar haren mooi gekapt zijn. Ze is ook erg begaan met haar medebewoners en een echt familiemens.