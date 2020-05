Strijd tegen coronavirus in woonzorgcentrum Sint-Augustinus nog niet gestreden: weer zeven positieve tests Bart Huysentruyt

15 mei 2020

15u01 0 Torhout Zeven bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Augustinus hebben deze week positief getest op het Covid-19 virus. Dat brengt het totaal aantal vastgestelde besmettingen op 25.

Even leek de coronacrisis in het rusthuis onder controle, maar dat was slechts ijdele hoop. Twee bewoners testten afgelopen weekend positief. Aangezien hun kamers zich dicht bij elkaar bevonden werd in overleg met de arts beslist om alle bewoners in de directe nabijheid en al het personeel van deze afdelingen te testen. Daaruit bleken nog twee bewoners positief. Ook drie bewoners die al op de precohorte verbleven, legden intussen een positieve test af.

“Onder onze bewoners verblijven er momenteel nog tien bevestigd positieve bewoners op onze cohorte afdeling en twee in het ziekenhuis”, legt OCMW-voorzitter Joost Cuvelier (CD&V) uit. “Er zijn ondertussen al acht bewoners die besmet waren met het Covid-19 virus terug op de kamer. Sinds het begin van de crisis hebben we helaas ook al van vijf bewoners afscheid moeten nemen.”

Wat betreft het personeel, werden sinds het begin van de crisis 15 personeelsleden positief getest. Vier van de getroffen personeelsleden zijn ondertussen al terug aan het werk. Het volledige team van het woonzorgcentrum houdt vol en doet er alles aan om dit samen te overwinnen. “Onze babbelboxen, sinds moederdag in gebruik, behouden we”, zegt Cuvelier. “Sociaal contact op een veilige manier is veel te belangrijk om zomaar te laten varen.”