Steek een briefje in de bus van de buren als je hen wil helpen: Torhout pakt uit met solidariteitsactie Bart Huysentruyt

29 september 2020

10u25 0 Torhout Binnenkort krijgt elke inwoner van Torhout een folder in de brievenbus met daarin een briefje dat je in de bus van een eenzame buur kan stoppen.

“In tijden van corona is solidariteit belangrijker dan ooit”, zegt schepen van Sociale Zaken Paul Dieryckx (sp.a). “We vragen daarom om rekening te houden met hulpbehoevenden, mensen met een beperking, mensen in eenzaamheid. Dat is een toenemend gezondheidsprobleem, zeker bij senioren. Heel wat mensen willen zich met veel plezier voor hun buurt engageren om er een warme en hechtere plek van te maken waar men zich verbonden voelt met elkaar.”

In de folder staat ook dat het Ontmoetingscentrum 't Centrum op 22 september, na een sluitingsperiode ten gevolge van Covid-19, vol enthousiasme terug zijn deuren opende. Ook daar kunnen eenzamen terecht.