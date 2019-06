Stations van Torhout en Blankenberge minder vaak open Bart Huysentruyt

15u31 0 Torhout Vanaf maandag 5 augustus past NMBS de openingsuren aan van de loketten in acht West-Vlaamse stations. Het gaat om de stations van Torhout, Ieper, Lichtervelde, Tielt, De Panne, Poperinge, Oostende en Blankenberge.

Volgens NMBS gaat het niet om een besparingsoperatie. “NMBS wil zich permanent aanpassen aan de verwachtingen van haar klanten, die zich steeds meer informeren via de website, de app en de sociale mediakanalen van NMBS”, zegt woordvoerder Bart Crols. “Steeds meer reizigers kopen hun vervoersbewijs ook via de digitale verkoopkanalen van NMBS. Tijdens de maand juli zullen in de betrokken stations stewards worden ingezet om de klanten te helpen de mogelijkheden van de ticketautomaten nog beter te leren kennen en diegenen die het gebruik ervan niet gewoon zijn, te helpen. Brochures zullen ter beschikking gesteld worden om de klanten over de alternatieve verkoopkanalen te informeren. De loketten worden in geen geval gesloten. Deze wijzigingen hebben ook geen impact op het treinaanbod in de betrokken stations.”

In Torhout is het loket vanaf augustus nog enkel open op weekdagen tussen 6.15 en 13.30 uur, op zaterdag tussen 7 en 14.15 uur. In Blankenberge is het stationsloket geopend tussen 6.15 en 20 uur op weekdagen en tijdens weekends van 7.15 en 21 uur.