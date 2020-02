Stan (13) waagt zijn kans in The Voice Kids: “Maar eerst check ik nog even de beurs” Bart Huysentruyt

20 februari 2020

17u53 0 Torhout Stan Desimpelaere (13) uit Torhout is vrijdag één van de opvallende kandidaten in de derde Blind Auditions van The Voice Kids op VTM.

Op vrijdag 21 februari schiet de schattigheidsfactor serieus de hoogte in in de derde Blind Auditions van The Voice Kids, dat vorige week 823.000 kijkers en 36,5 procent marktaandeel haalde (live en uitgesteld). Stan Desimpelaere wil later de nieuwe Elon Musk worden. Vlak voor hij het podium op moet om 'Hey Pa’ van Niels Destadsbader te zingen, checkt hij snel nog even de beurs. “Ik ben er heel erg in geïnteresseerd”, zegt de jongen, die dol is op alles wat met economie en technologie te maken heeft. Hij hoopt straks maar één ding: “Draait mijn favoriete coach Laura Tesoro zich om.", vraagt hij zich af. The Voice Kids is er op vrijdag 21 februari om 20.40 bij VTM.