Stad vraagt inwoners om input voor meerjarenplanning Bart Huysentruyt

02 september 2019

11u31 0 Torhout De inwoners van Torhout mogen in oktober hun kritische blik werpen op het meerjarenplan 2019-2025 van de stad.

Aan dat plan wordt nu de laatste hand gelegd. Daarin staan de belangrijkste doelstellingen en plannen voor de komende jaren. “In oktober is het opnieuw aan de Torhoutenaar, en trekken we met een eerste voorstel naar de wijken. Daar is het aan de inwoners om de plannen tijdens de wijkbezoeken kritisch onder de loep te nemen”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “Een aantal zaken zoals de stadskernvernieuwing staan nu al vast, maar heel wat moet nog beslist worden. Die eindbeslissing valt na de wijkbezoeken, in december. Dan leggen wij zoals elke gemeente onze plannen voor de komende zes jaar aan de gemeenteraad voor.” De wijkbezoeken starten in Maria-Assumpta op dinsdag 1 oktober om 20 uur. In de dagen daarna komen ook De Goede Herder, centrum, Sint-Henricus, Driekoningen, Don Bosco en Wijnendale aan de beurt. Meer info vind je op de stadswebsite.