Stad Torhout belooft logistieke steun aan VDAB na faillissement van pluimveeslachterij Lammens Jelle Houwen

20 juni 2019

06u09 7 Torhout Het nieuws dat pluimveeslachterij Lammens in de Wijnendale-Stationsstraat na 85 jaar failliet werd verklaard is ook hard aangekomen bij de stad Torhout. “We bekijken waar we kunnen helpen, vooral om de VDAB bij te staan”, zegt burgemeester Kristof Audenaert.

Gisteren raakte bekend dat het bedrijf maandag de deuren heeft gesloten en 167 werkkrachten ontslagen werden. Hun toekomst is erg onzeker en momenteel zijn zij allen werkloos. Zelfs als er snel een overnemer gevonden kan worden - de gesprekken met de curatoren en een kandidaat-overnemer zijn volop bezig - is het weinig waarschijnlijk dat alle werkkrachten opnieuw aan de slag kunnen. Wellicht voor minstens de helft van hen is dat niet het geval. En dus betekent dit dat heel wat ontslagen werknemers bij de VDAB moeten aankloppen. “Het nieuws van de sluiting is een drama voor die mensen”, zegt burgemeester Kristof Audenaert. “En ook voor de stad Torhout is dit een zwarte dag want het van oorsprong familiebedrijf ligt al 85 jaar in de stad en is erg gekend. We hebben geen zicht op hoeveel arbeiders er ook daadwerkelijk in Torhout wonen maar hun aantal zal zeker niet gering zijn. Vandaag donderdag komen we in contact met de VDAB om te kijken waar wij hen als stad kunnen bijstaan. Het zal in eerste instantie de VDAB zijn die de ontslagen werknemers zal opvangen. Maar wij als stad willen hen met raad en daad bijstaan en helpen waar we kunnen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan logistieke steun als de VDAB daar om vraagt, bijvoorbeeld in het aanbieden van vergaderzalen voor als zij infomomenten zouden willen inlassen. Daarover komt er deze week meer duidelijkheid.” Pluimveeslachterij Lammens is met 167 werknemers een van de grootste, zoniet de grootste private, werkgever in de stad Torhout.