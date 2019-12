Stad herziet plannen met parking Deprez: “Willen niet te veel parkeerplaatsen verliezen” Bart Huysentruyt

16 december 2019

22u57 0 Torhout De stad Torhout gaat voor de parking Deprez en de Koer Vanthuyne een volledig nieuw inrichtingsplan opmaken. Hiermee gooit de stad het over een andere boeg en wordt het geplande sociaal huisvestingsproject opgeschoven. “We willen er zo weinig mogelijk parkeerplaatsen verliezen”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V).

Het project ‘Koer Vanthuyne’ heeft er al een lange geschiedenis op zitten. In 1984 kocht de stad de toenmalige tuin van Firmin Deprez aan en vormde ze om tot een parking. Sociale bouwmaatschappij De Mandel kocht de woning die paalt aan de parking met de bedoeling om er een sociaal appartement te bouwen. In 2014 ging dat gebouw tegen de vlakte. Er zouden in het verlengde ervan zo’n 30 sociale woningen komen.

Maar de stad houdt het project voorlopig tegen. “We gaan eerst een inrichtingsplan maken voor de hele site”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “De Mandel heeft nu niet veel mogelijkheden om hun woningen te bouwen. Meer zelfs: ze zouden in het midden van de huidige parking komen. Daar gaan we niet mee akkoord. We gaan een kader scheppen zodat ze meer in het verlengde van de Blekerijstraat kunnen komen.”

De stad ziet liever niet te veel parkeerplaatsen verdwijnen en wil er ook een pleintje creëren. “Dat ligt meer in de toekomstvisie, die we ook toepassen op de Markt. Er moet voldoende groen, genoeg parking en plaats voor de nieuwe sociale woningen zijn.” Voor de aanstelling van een ontwerpbureau voor het inrichtingsplan doet de stad beroep op de Selectie WinVorm. Dat is een selectieprocedure die ondersteund wordt door de provincie, de intercommunales WVI en Leiedal, en de Vlaamse Bouwmeester. De Mandel zal daarna een architect aanstellen om het gebouw te ontwerpen binnen de krijtlijnen van het inrichtingsplan.