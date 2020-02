Sportprijzen in Torhout zijn voor Tibo De Zutter, Sara Vandaele en Gilbert Gevaert Bart Huysentruyt

18 februari 2020

15u48 0 Torhout In Torhout zijn de jaarlijkse sportprijzen verdeeld. De ‘Koarle’, een prijs voor sportverdienste, ging naar Gilbert Gevaert.

Hij was actief bij SKAT, de Nacht van Vlaanderen (eerst als winnaar van de Nacht van Vlaanderen, later als medewerker), zette zich ook in voor de 24-urenloop in Torhout, de halve marathon en als seingever voor heel veel wielerwedstrijden en evenementen. Tibo De Zutter is de beste jongere. Hij werd in 2019 derde op het Vlaams kampioenschap judo in Tielt waardoor hij mocht deelnemen aan het Belgisch kampioenschap in Antwerpen. Daar haalde hij ook brons. Sara Vandaele leverde de beste prestatie. Zij werd Belgisch kampioen dubbel gemengd met Florian Van Acker in tafeltennis voor G-sporters.