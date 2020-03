Spoeddienst AZ Delta breidt uit met tent: “We laten niets aan het toeval over” Bart Huysentruyt

30 maart 2020

17u35 0 Torhout De spoeddienst van het AZ Delta in Torhout breidt uit met een verwarmde tent, voor het binnenkomen van de dienst.

“Dat doen we om niets aan het toeval over te laten en ervoor te zorgen dat iedereen in optimale omstandigheden geholpen kan worden”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “Dat is in overleg met de stad gebeurd. Deze tent is goed geïsoleerd, voorzien van verwarming en op de vloer komt een speciale folie die kan gereinigd en ontsmet worden.” Ook in Torhout komen steeds meer patiënten binnen met Covid-19. Ze willen zich daar wapenen tegen het piekmoment van het virus.