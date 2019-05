Slechts twee lichtgewonden na zwaar verkeersongeval op Rijksweg Torhout, veel verkeershinder Jelle Houwen

24 mei 2019

16u38 16 Torhout Op de Rijksweg N35 in Sint-Henricus (Torhout) vielen vrijdagmiddag gelukkig slechts twee lichtgewonden bij een zwaar verkeersongeval.

Rond 15 uur reed een 19-jarige jongeman uit Ardooie in de richting van Lichtervelde toen hij plots volledig afweek van zijn rijbaan. Mogelijks viel de jongeman, wiens vader bij de brandweer van Ardooie zit, in slaap in zijn wagen. De jongeman kwam van zijn school waar hij net zijn laatste dag achter de rug had. Op het andere rijvak kwam hij in botsing met een 55-jarige vrouw uit Torhout die richting Kortemark reed. De klap was erg zwaar. De Volkswagen Golf van de jongeman ramde de Mercedes van de vrouw zijdelings achteraan. De Mercedes ging daardoor aan het tollen en kwam met een klap tegen een boom terecht. Daarna werd de Mercedes terug achteruit geduwd de rijweg op. De jongeman zelf kwam enkele tientallen meters verder met de zijkant en de neus in de andere richting in de gracht terecht, tussen de weg en de treinbedding. Beide bestuurders konden op eigen kracht de wagen verlaten en liepen slechts lichte verwondingen op. Gezien de zware klap kunnen beiden van geluk spreken. De twee auto’s zijn wellicht rijp voor de schroothoop. Vooral voor de jongeman een zware klap: hij kocht de wagen pas recent aan met zijn spaarcenten. Door het ongeval stond er snel een grote file in beide richtingen op de N35. Het verkeer kon er anderhalf uur lang maar beurtelings passeren.