Slagboom aan schoolstraten in Wijnendale en Don Bosco Bart Huysentruyt

05 augustus 2019

14u42 0 Torhout Er komen slagbomen aan de schoolstraten in Wijnendale en de wijk Don Bosco in Torhout.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) investeert een half miljoen euro om 63 schoolomgevingen in 14 gemeenten veiliger te maken. Het gaat om de eerste schijf van in totaal 10 miljoen euro voor lokale besturen die investeren in de verkeersveiligheid op lokale wegen die langs scholen lopen. “Voor elke euro die deze 14 gemeenten investeren in meer veiligheid aan de schoolpoort legt Vlaanderen er een euro naast”, zegt Weyts. “Ik doe een warme oproep aan alle lokale besturen die nog geen dossier hebben ingediend: grijp deze kans”. Torhout diende wel al dossiers in voor verschillende schoolomgevingen. De stad krijgt daar centen voor: meer dan 7.000 euro voor de Zwevezelestraat en Pastoriestraat en kleinere bedragen voor de Sint-Jozefstraat, Kloosterstraat, Papebrugstraat en Bruggestraat.

“Het geld gaat onder meer naar duidelijkere markeringen voor de fietsstraten Zwevezelestraat en Sint-Jozefstraat, maar ook naar twee slagbomen voor de schoolstraat in Wijnendale”, zegt schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V). “Tegen november willen we ook een schoolstraat in de Pastoriestraat in Don Bosco, waar er ook slagbomen komen.”