Site-Pollet definitief aangekocht, werken starten al in juni Bart Huysentruyt

05 maart 2020

09u45 0 Torhout De gemeenteraad van Torhout heeft de aankoop van de zogenaamde site Pollet in het hartje van de stad goedgekeurd. De start van de afbraakwerken is al voor juni.

De site tussen Hofstraat en Boeiaardstraat bestaat uit een aantal panden waar winkels in gehuisvest waren en waar nu nog een supermarkt van Carrefour is gevestigd. Op de huidige parking is plaats voor zestig auto’s. “We gaan er een parking voor honderd wagens van maken”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “Door ons marktplein herin te richten, verdwijnen daar een aantal parkeermogelijkheden. Die maken we ruimschoots goed door op deze afgesloten site een ruime parking te voorzien. De slagbomen aan de Hofstraat verdwijnen en het terrein wordt blauwe zone.”

De nabijgelegen parking is voor de winkels in het centrum cruciaal. In afwachting van de verdere ontwikkeling blijft Carrefour op de site actief. Met de aankoop van de site is een bedrag van 1,850 miljoen euro gemoeid.