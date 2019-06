Signalisatiewagen van brandweer belandt zelf in gracht door oliespoor op E403 Jelle Houwen

12 juni 2019

15u37 0 Torhout Een signalisatiewagen van de brandweer van Torhout is woensdagmiddag zelf in de gracht terechtgekomen door een oliespoor.

De bestuurder van de materiaalwagen nam de oprit komende van de R34 in Torhout om de E403 richting Brugge op te rijden. Aan het einde van die oprit naast de E403 liep het fout. “De chauffeur zag plots dat er een oliespoor op die oprit lag, en meteen daarna begon de wagen te slippen”, zegt kapitein Alain Crombez van de brandweer van Torhout. “De chauffeur reed op dat ogenblik vrij traag, want hij was niet op weg naar een interventie. Toch was de bestelwagen volledig stuurloos. Wat de chauffeur ook probeerde, hij kreeg het voertuig niet onder controle en slipte via het gras de gracht in. Hij raakte gelukkig niet gewond en belde naar de kazerne om hulp. We sturen ook een voertuig ter plaatse om het wegdek schoon te maken.” De brandweerwagen lag op de zijkant in de diepe maar brede gracht. Het is niet duidelijk hoeveel schade de wagen opgelopen heeft. Een takelaar kwam ter plaatse om het voertuig te takelen.