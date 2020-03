Sien (32) maakt mondmaskers van badstof: “Beter dan niets” Bart Huysentruyt

16 maart 2020

08u33 48 Torhout De Torhoutse Sien Lagae (32) is afgelopen weekend gestart met het stikken van mondmaskers van badstof en katoen. Ze lijdt zelf sinds haar kindertijd aan een ernstige vorm van astma en behoort dus tot een risicogroep.

“Solidariteit is belangrijk in deze crisis”, vindt de jonge vrouw die in Torhout gemeenteraadslid is voor Groen. “Mijn kinesiste geraakt door haar voorraad mondmaskers. Daarom heb ik beslist om een handje toe te steken. Mijn mondmaskers bestaan uit een laag badstof en een laag katoen en zijn wasbaar aan 60 graden. Stoffen mondmaskers zijn uiteraard niet even effectief, maar zijn zeker beter dan niets.” Ze roept mensen op om hetzelfde te doen. De patroontje heeft ze ter beschikking. “Let wel op dat je ze steeds voldoende warm wast na gebruik.” Op haar Facebookpagina kan je de patronen terugvinden.

