Schuur van kinderboerderij steekt in het nieuw Bart Huysentruyt

28 juni 2019

11u09 0 Torhout In de stedelijke kinderboerderij d’Oude Smelterij is de gerenoveerde schuur geopend.

De ruimte kan gebruikt worden voor feesten, workshops of lezingen. “We hebben de benedenverdieping van 200 vierkante meter met 100 zitplaatsen”, zegt Veerle Callebert van de kinderboerderij. “Er is een bar met twee dubbele gootstenen en een grote flessenkoeler. Boven zijn er twee leslokalen die elk plaats bieden aan 30 personen. Beide lokalen staan met elkaar in verbinding via twee dubbele deuren. Zo kan de ruimte ook in zijn geheel gebruikt worden. Alle lokalen zijn vrij van drank en eten. Wil je toch graag drank en of eten afnemen van de cafetaria, dan zijn er aangepaste tarieven.” Wie de zaal in de toekomst wil huren, kan daarvoor terecht op kinderboerderij@torhout.be.