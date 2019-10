Ruitjesboswegel is nieuwe trage weg nabij Groenhove Bart Huysentruyt

20 oktober 2019

13u25 2 Torhout De stad Torhout opende zondag een gloednieuwe ‘trage weg’. Het gaat om de Ruitjesboswegel.

Deze landweg verbindt de Vrouwkenswegel met de Ruddervoordewegel en de Ventweg. “Hierdoor ontstaan er heel wat nieuwe mogelijkheden voor wie geniet van een wandelnamiddag in en rond Groenhovebos”, zegt schepen van Groen Elsie Desmet (CD&V). “We gaan op zoek naar nieuwe verbindingswegen, die veilig zijn voor wandelaars en fietsers. Groenhovebos en omgeving is een paradijs voor wandelaars. Vele paadjes en wegels, zowel in als rond het bos, zorgen dat de wandelaar kan genieten van het bos en de landerijen die het bos omgeven. Via een netwerk van trage wegen kan je al fietsend of wandelend ons stadscentrum bereiken.”