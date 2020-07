Rouwhoekje en –register in AZ Delta voor overleden mugpionier Guido Billiet LSI

15 juli 2020

11u44

In ziekenhuis AZ Delta campus Rembert in Torhout is een rouwhoekje ingericht na het plotse overlijden van gepensioneerd anesthesist en mugpionier Guido Billiet (68). Hij stierf drie jaar na zijn pensioen onverwacht in zijn tweede thuis aan de Somme in Frankrijk.

Guido Billiet startte in het ziekenhuis in Torhout eind de jaren 70 als anesthesist. Hij werkte hoofdzakelijk in het operatiekwartier, maar was daarnaast ook verantwoordelijk voor alle patiënten op intensieve zorgen. Begin de jaren 80 startten de eerste mugteams in België. In 1984 was dokter Billiet samen met dokter Haesaert de medeoprichter van de mug in Torhout. Dit was echt pionierswerk en een grote verdienste, want het ziekenhuis in Torhout was het derde privéziekenhuis in België dat over een mugdienst beschikte. “In de beginjaren was hij één op twee dagen van wacht voor de mug”, klinkt het bij AZ Delta. “Hij stond erop om ieder slachtoffer van een zwaar ongeval persoonlijk bij te staan, zo was er in de omgeving van Torhout en ver daarbuiten altijd een geneesheer-specialist ter plaatse.”

Begin de jaren 90 werd dokter Billiet vervolgens medisch diensthoofd van de dienst spoedgevallen en de mug. Hij was ook lange tijd korpsgeneesheer bij de Torhoutse brandweer.