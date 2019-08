Rode Kruis Torhout organiseert gratis cursus Eerste Hulp Bart Huysentruyt

19 augustus 2019

08u34 0 Torhout Het Rode Kruis van Torhout geeft het komende najaar verschillende gratis cursussen Eerste Hulp in Villa de Brouckère.

Dat begint op maandag 16 september van 19 tot 21 uur. Je leert er mensen in nood bijstaan, hulp bieden bij ongevallen, wonden verzorgen en reanimatie. Er is elke maandag een cursus tot en met 21 oktober. Vanaf de week erna kan je instappen in de vervolglessen ‘Helper’. Op 16 december is er een examen waarbij je een certificaat kan krijgen. Inschrijven op voorhand: vorming@torhout.rodekruis.be.