Ravage na foutief inhaalmanoeuvre in Torhout: twee personen gewond, drie wagens rijp voor schroothoop Mathias Mariën

01 maart 2020

12u55 0 Torhout Langs de Bruggestraat in Torhout gebeurde zaterdagmiddag een zwaar verkeersongeval. De ravage was groot. Volgens de politie lag een foutief inhaalmanoeuvre aan de oorzaak van de crash.

Het ongeval gebeurde even na 16.30 uur op een recht stuk weg. Een 19-jarige vrouw uit Diksmuide reed met haar personenwagen op de N32 richting Brugge en wou linksaf slaan. Net op ogenblik kwam achter haar een personenwagen aangereden die merkte dat de twee voertuigen voor hem vertraagden. Daarop besloot de 20-jarige man uit Torhout beide wagens links in te halen. Bij het manoeuvre raakte hij de linkerhoek van het eerste voertuig, waardoor die begon te tollen en pas meters verder tot stilstand kwam. Daarbij werd een geparkeerde wagen, een plantenbak en boom geraakt. Ook de tweede wagen, die het manoeuvre uitvoerde, werd weggeslingerd. Daarbij raakte de chauffeur twee gevels en een verlichtingspaal. Beide bestuurders raakten als bij wonder slechts lichtgewond. De drie betrokken voertuigen waren perte totale.