Quiz voor betreurde Wim Van Thomme aan tweede editie toe Bart Huysentruyt

07 november 2019

09u41 0 Torhout De Samangi Superstars organiseren voor het tweede jaar op rij de Quiz&Flupke Kwis ter nagedachtenis van hun overleden quizmakker Wim Van Thomme.

De betreurde speler overleed begin vorig jaar na een fietsongeval. Vorig jaar daagden maar liefst 76 ploegen op, waardoor er in totaal 2.700 euro werd verzameld voor drie goede doelen. De tweede editie vindt plaats op zaterdag 23 november en start om 19.30 uur. De grote zaal van het Go! Atheneum Eureka (Rijselstraat 110) in Torhout vormt opnieuw de locatie. Per ploeg zijn er maximaal vier spelers toegelaten. De inschrijving bedraagt 20 euro per team. Overschrijven kan op het rekeningnummer: BE80 0018 4188 2577 (zeker ploegnaam vermelden). De opbrengst gaat opnieuw integraal naar het goede doel. Dit jaar viel de keuze op het Orthoagogisch Centrum Cirkant in Aartrijke en het project ‘Hey, hoe gaat het?’ van de vzw Tout Bien-Okidoki. Inschrijven kan via een e-mail naar quizenflupke@gmail.com. Momenteel zijn er al 64 ploegen ingeschreven, maar is er nog plaats voor een vijftiental ploegen. Niet aarzelen is dus de boodschap.