Quinten uit Familie zwaait zesdejaars Eureka uit Bart Huysentruyt

28 juni 2019

10u43 0 Torhout Acteur Maxime De Winne, die de rol van Quinten vertolkt in Familie, blikte samen met zijn leerlingen terug op een schooljaar in Atheneum Eureka in Torhout.

De Winne is naast acteur ook leerkracht. Tayeb Bouziani uit 6MO en Gabriela Wozniak uit 6VZ werden vanuit de school gelauwerd omwille van hun sterke eindeloze hulpvaardigheid. Luna Devarrewaere uit 6HW nam de prijs ‘Ambassadeur van het GO!’ in ontvangst. Jenka D’Hulster uit 6HA en Jonas Schoonbaert uit 6EM werden beiden gehuldigd als ‘Howest Prijsbeest 2019’ voor hun gedreven persoonlijkheid, sterk in het nemen van initiatief en samenwerken.