Provincie verbindt Groene 62 met domein d'Aertrycke Bart Huysentruyt

20 december 2019

08u30 0 Torhout Er komt een nieuwe verbinding tussen de fietsas Groene 62 en het provinciedomein d’Aertrycke in Torhout.

Vanaf de Groene 62 komt er een veilige en recreatieve wandel- en fietsverbinding naar het provinciedomein d’Aertrycke in halfverharding. Het uitgestippelde tracé is ongeveer 1,2 kilometer lang. Vandaag is het provinciedomein vanaf de Groene 62 enkel langs de Consciencestraat bereikbaar, maar daar moeten fietsers zich mengen met autoverkeer. “De nieuwe verbinding zal centraal toekomen in het domein ter hoogte van de bistro”, zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Jurgen Vanlerberghe (sp.a). “Deze verbinding vormt een mooie uitbreiding van het wandel- en fietsnetwerk in de omgeving van het provinciedomein.”

Het traject volgt zo veel mogelijk de Moubeek. Die is op dit moment over een lengte van 200 meter ingebuisd. Die provincie wil de beek weer openleggen, voor een betere waterinfiltratie. De totale investering bedraagt 317.000 euro.