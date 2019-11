Postpakket met cocaïne onderschept in postkantoor van Torhout: drie verdachten voor rechter Siebe De Voogt

14 november 2019

15u43 0 Torhout Een koppel uit Torhout en de broer van één van hen moeten zich samen voor de Brugse strafrechter verantwoorden voor het bezit van drugs. Het onderzoek ging van start, toen in het plaatselijke postkantoor een verdacht pakket werd onderschept met cocaïne.

Het personeel van het postkantoor in Torhout kreeg op 16 juli vorig jaar argwaan bij het zien van een verdacht pakket. Terecht, zo bleek na een controle. In de doos zaten naast wat deodorant en een speelgoedboot immers ook vier verpakkingen met cocaïne verstopt. Het onderzoek bracht de speurders tot bij een 28-jarige vrouw uit Torhout en haar 32-jarige Tunesische vriend. “Tijdens een huiszoeking op 24 juni dit jaar bleek ook de broer van de man aanwezig te zijn”, vertelde de procureur donderdagmorgen in de Brugse rechtbank. “In de logeerkamer waar hij verbleef vonden we een beautycase terug, waarin 362 xtc-pillen zaten, 54 gram marihuana en 75 gram speed. De man bleek via Western Union ook 1.300 euro naar Tunesië te hebben verzonden. Hij verklaarde dat het om zijn salaris ging, maar dat verhaal is voor ons ongeloofwaardig.”

Het parket vorderde voor Rami S. (28) een effectieve celstraf. Voor zijn broer Walid S. en diens vriendin Malika M. werden celstraffen met uitstel gevraagd. Hoewel de vrouw haar handtekening zette om het postpakket te verzenden, ontkent het koppel dat ze op de hoogte waren van de drugs. “Zij stuurt frequent luxeproducten op naar haar familie in Tunesië”, pleitte hun advocaat. “Mijn cliënten gebruiken zelf wiet en hasj, maar hebben met de drugs in dat pakket niets te maken. Het is andere beklaagde die heel wat drugs bij zich had.” De advocate van Rami S. drong bij de rechter aan op een straf met uitstel. “Hij moest de drugs die werden aangetroffen in de beautycase bijhouden en weer afgeven”, pleitte meester Nadia Lorenzetti. “Er zit echter geen enkele aanwijzing in het dossier dat hij dat postpakket verstuurde.” Uitspraak op 12 december.