Politie zet zwalpende chauffeur aan de kant Mathias Mariën

05 januari 2020

16u27 0 Torhout Een 27-jarige man uit Menen is zondag in de vroege ochtend aan de kant gezet door de politie omdat hij aan het zwalpen was over de weg.

De patrouille merkte de twintiger rond 4.20 uur op de Roeselaarseweg in Torhout op. Uiteindelijk werd de wagen tegengehouden in de Ringlaan in Lichtervelde. De bestuurder bleek licht onder invloed van alcohol en moest voor drie uur zijn rijbewijs afgeven.