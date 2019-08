Politie Kouter betrapt drie bestuurders en één fietser onder invloed bij aanvang van het weekend Siebe De Voogt

11 augustus 2019

13u18 0 Torhout In Torhout werden begin dit weekend drie bestuurders en één fietser betrapt onder invloed van alcohol. De politie Kouter stelde de nodige processen-verbaal op.

In de Kortemarkstraat werd vrijdagavond om 19.30 uur een 58-jarige Torhoutenaar opgemerkt. De man wandelde met zijn fiets aan de hand langs de straat en kwam bij het opstappen van het voetpad ten val. Hij raakte niet gewond, maar bleek wel dronken. De vijftiger werd opgesloten in de cel om te ontnuchteren. Enkele minuten later zag de politie een wagen aan hoge snelheid door de Aartrijkestraat rijden. De bestuurder, een 20-jarige man uit Torhout, bleek net iets teveel te hebben gedronken en moest zijn auto drie uren langs de kant laten staan. In de Ruddervoordestraat legde een 39-jarige vrouw uit Torhout omstreeks 23.30 uur een positieve ademtest af. De politie had haar zien zwalpen over de rijbaan en trok haar rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen in. Tot slot werd kort na middernacht ook in de Bruggestraat een beschonken bestuurder betrapt. De 23-jarige man uit Torhout moest na een positieve ademtest zijn rijbewijs voor zes uren inleveren.