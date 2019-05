Politie houdt bestuurder die gedrogeerd wil rijden tegen Jelle Houwen

23 mei 2019

13u05 0

Politieagenten moesten woensdagavond verhinderen dat een jongeman gedrogeerd zou rijden met zijn wagen op het Fonteinpad. N.S. uit Torhout stond geparkeerd op de parking van het kasteel van Wijnendale. N.S. zat in de wagen achter het stuur en is onder invloed van verdovende middelen. Hij legde een positieve speekseltest af waarna zijn rijbewijs voor 12 uur werden ingehouden. De verdovende middelen die aanwezig zijn in de wagen werden in beslag genomen.