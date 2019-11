Politie haalt chauffeur uit verkeer die aan hoge snelheid en onder invloed van alcohol én drugs reed Mathias Mariën

17u08 1 Torhout Langs de Keibergstraat in Torhout merkte een patrouille van de politie Kouter zondagnacht een man op die aan heel hoge snelheid reed.

De wagen kon ter hoogte van de oprit van de E403 onderschept worden. De bestuurder, een 25-jarige man uit Maldegem, bleek onder invloed van alcohol en legde een positieve ademtest af. Hij was daarenboven ook onder invloed van verdovende middelen en legde een positieve speekseltest af. Gezien hij geen rijbewijs bij zich had, werd zijn wagen voor 12 uur ingehouden. De zaak krijgt binnenkort nog een staartje in de politierechtbank.