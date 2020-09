Picknicken nabij de Groene 62: zoveel lekkers ligt er langs de oude spoorlijn die Torhout met Oostende verbindt

Torhout

De Groene 62, een oude spoorlijn tussen Torhout en Oostende, is zoveel meer dan een veilige fietsdoorsteek alleen. Langs de route van zo'n twintig kilometer kan je héérlijk eten en drinken. In de hoeve Hertenfinesse in Oostende of bij Sandra en Pascal in Ichtegem picknick je zelfs. Deel vijf van onze reeks over de Korte Keten. De vorige afleveringen gemist? Lees ze hier