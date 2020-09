Peter Verplancke en KM Torhout kijken uit naar competitiestart: “Hebben meer wisselmogelijkheden” Bert Denolf

09 september 2020

13u57 0 Torhout Derdenationaler KM Torhout overleefde de eerste ronde van de Croky Cup niet en kan zich dus ongestoord op de competitiestart van zaterdag 19 september concentreren. De Velodroomformatie verwelkomde in het tussenseizoen heel wat nieuwe namen en kan de komende twee weken zeker gebruiken om de puntjes op de i te zetten.

“Enkele kleine blessuregevallen roepen nog vraagtekens op”, laat persverantwoordelijke Peter Verplancke ons weten. “Dragende spelers als Coppin en Kostryka zijn hoogst onzeker voor de competitiestart. Tijdens de voorbereiding merkte ik op dat we goed voetbal brachten, maar dat we erg kwetsbaar zijn op stilstaande fases en dat individuele concentratiefoutjes ook nog te veel voorvallen. Dat manifesteerde zich onlangs in de eerste ronde van de Croky Cup, toen we thuis met 2-3 onderuit gingen tegen eersteprovincialer RC Lauwe.”

“We hinken een beetje op twee gedachten na die uitschakeling. Enerzijds is het een voordeel omdat we zo een autorit van 300 kilometer van en naar het Luxemburgse Messancy vermijden, maar anderzijds speelden we in de derde en vierde ronde weer thuis en was de kans groot dat we dan FC Knokke mochten ontvangen. Zo’n affiche missen is jammer, maar hoe verder je geraakt in de beker, hoe meer competitiewedstrijden er moeten worden uitgesteld. Met een achterstand aan het seizoen beginnen, is ook geen pretje.”

Ambitie

Vorig seizoen kon KM Torhout maar nipt het behoud verzekeren. Wordt het dit jaar anders? “Er zijn een tiental spelers vertrokken en heel wat nieuwe namen bijgekomen. Bijna de helft van de ploeg is vernieuwd en het is nog te vroeg om vergelijkingen te maken. Wel heb ik de indruk dat we in de breedte veel sterker zijn.”

“Trainer Didier Degomme heeft heel wat meer wisselmogelijkheden voor als het even niet draait op een bepaalde positie. Voorts is het een groot voordeel dat hij zijn tweede seizoen ingaat als trainer en hij de voorbije maanden de tijd heeft gehad om zelf zijn ploeg samen te stellen. Het is alvast onze ambitie om op termijn terug te keren naar tweede nationale. Met zeven nieuwe clubs op zestien ploegen is het wel onmogelijk te voorspellen hoe sterk de concurrentie voor de dag zal komen in onze reeks”, besluit Verplancke.