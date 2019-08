Peter Ramboer (50) wordt ereburger van Torhout Bart Huysentruyt

11u23 0 Torhout Fregatkapitein Peter Ramboer (50) ontvangt op zondag 22 september het ereburgerschap van de stad Torhout.

Hij is directeur van het competentiecentrum van de marine en was tot voor kort bevelhebber van het mijnenbestrijdingseskader van de NAVO, een topfunctie in de militaire wereld. Peter is getrouwd met Fanny Deblaere (47). Ze hebben vier kinderen. Ramboer is geboren in Oostende en kwam in 1992 in Torhout wonen. Na de eerste drie jaren secundair aan het KTA in Koekelare, trok hij naar de Koninklijke Cadettenschool in Brussel. Studeerde daarna nog drie jaar aan de Hogere Zeevaartschool in Oostende. In 2003 had hij de leiding over het onderzoeksschip Belgica, in 2018 was hij bevelhebber van het NAVO-eskader SNMG1. Hij kreeg daarvoor de eerste ‘Maritime Award’ van de Belgische Maritieme Liga.