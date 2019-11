Pastoriestraat wordt (voor een stuk) verkeersvrij en gaat dicht als schoolbel klinkt Bart Huysentruyt

25 november 2019

18u35 0 Torhout De stad Torhout heeft beslist om een gedeelte van de Pastoriestraat verkeersvrij te maken en bij schoolbegin en -einde een ‘schoolstraat’ in te voeren. De werken daarvoor starten op woensdag 27 november.

Vanaf woensdagavond of donderdagmorgen is er geen doorgaand verkeer in de Pastoriestraat meer mogelijk. De schoolstraat wordt ingevoerd voor de vrije basisschool De Revinze. “Elke morgen en avond verplaatsen ongeveer 500 leerlingen zich van en naar school, alleen of vergezeld van hun ouders”, zegt schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V). “Daarnaast is er op het plein een speelplein dat heel veel gebruikt wordt door de kinderopvang en de jeugdbewegingen tijdens het weekend. Dat zorgt voor veel oversteekbewegingen van kinderen in de Pastoriestraat. Om de verkeersveiligheid te garanderen hebben we beslist om een gedeelte van de Pastoriestraat af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.” De schoolstraat wordt gerealiseerd tussen het kruispunt met de Lindenstraat en het afgesloten gedeelte. De aanpassingen in de Pastoriestraat zijn een eerste fase van een groter project in het centrum van Don Bosco. In een tweede fase wordt ook het speelplein en de volledige groenzone in de omgeving van de kerk aangepakt.