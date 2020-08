Parkeerblokken moeten beurtelings parkeren vervangen in Werken- en Langepijpestraat Bart Huysentruyt

12 augustus 2020

12u14 1 Torhout Torhout start deze week met een nieuw proefproject rond parkeren. In de Langepijpestraat en de Werkenstraat wordt het halfmaandelijks beurtelings parkeren tot eind oktober vervangen door alternerende parkeerblokken.

“Inritten en garages maken het niet makkelijk om beurtelings parkeren in deze straten nog goed uit te voeren”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “We ontvangen daar regelmatig klachten over. Daarom hebben we ze onder het vergrootglas gelegd. Met parkeerblokken hopen we de situatie te verbeteren.” Voor het proefproject worden in de Werkenstraat, over de volledige straat, alternerende parkeerblokken aangebracht. In de Langepijpestraat worden er enkel in het gedeelte tussen de Onze Lieve Vrouwstraat en de Vredelaan alternerende parkeerblokken voorzien, het parkeerverbod in het eerste gedeelte blijft behouden. Bovendien geldt er in de Langepijpestraat vanaf dan ook eenrichtingsverkeer met gesloten richting vanop de Vredelaan.

Gele markeringstape

De parkeerblokken hebben een remmende werking op het verkeer en houdt zoveel als mogelijk rekening met de aanwezige garages en opritten, al is het niet steeds mogelijk om alle garages en opritten buiten de parkeervakken te houden. De parkeerblokken worden aangeduid met tijdelijke gele markeringstape. Naast de tape worden ook signalisatieborden geplaatst. Er volgt later een evaluatie.