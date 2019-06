Overnemer gevonden voor pluimveeslachterij Lammens Jelle Houwen

25 juni 2019

20u18 0 Torhout Amper een week nadat het faillissement uitgesproken werd van pluimveeslachterij Lammens langs de Wijnendale-Stationsstraat in Torhout werd al een overnemer gevonden. Om welk bedrijf het gaat wordt pas vrijdag toegelicht door curatoren Serge Carton en Alex Vrombaut. “Eerst moeten nog enkele praktische afspraken geregeld worden”, zegt curator Serge Carton.

Er is dus snel witte rook gekomen na het roemloze einde van het 85 jaar oude familiebedrijf. Lammens legde vorige week maandag zelf de boeken neer nadat het bedrijf al drie weken onder gerechtelijk toezicht stond maar de gerechtelijke mandatarissen in die drie weken de schulden enkel zagen toenemen. Het bedrijf moest immers zelf wachten op geld van hun klanten terwijl ze hun eigen leveranciers wel vaak meteen moesten betalen. Dat leidde tot liquiditeitsproblemen. Het bedrijf legde daarop de boeken neer waarop de rechter in Brugge het faillissement uitsprak. Beide curatoren gingen op zoek naar een overnemer en die werd gauw gevonden. “Er is inderdaad een akkoord in de maak maar die moet nog geofficialiseerd worden”, zegt meester Serge Carton, van advocatenkantoor Phibalex. “Er moeten wel nog heel wat details uitgeklaard worden met de overnemer. Dat alles wordt donderdag verder besproken. Van zodra alles duidelijk is treden we naar buiten met meer details.” Er is dus hoop voor minstens een deel van de 167 ontslagen werknemers. De kans bestaat immers dat minstens een deel van hen terug aan het werk zou kunnen bij Lammens. Om hoeveel werkkrachten het kan gaan wordt later bekend gemaakt.