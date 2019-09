Oudste man van België blaast 108 kaarsjes uit. Zijn geheim? Elke dag een glas paardenmelk Mathias Mariën

25 september 2019

16u53 0 Torhout De oudste man van het jaar is woensdagmiddag in de bloemetjes gezet in het woonzorgcentrum van Beernem. Maurits Stael blaast 108 kaarsjes uit. Zijn geheim? Elke dag een glas paardenmelk.

De oudste Belgische man verblijft sedert 2012 in rust- en verzorgingstehuis Rusterloo in Beernem. Maurits werd geboren in Torhout in een gezin met elf kinderen. Zijn ouders waren landbouwers en baatten daarnaast herberg Den Hert uit, nabij het kasteel van Wijnendaele. Hij werkte aanvankelijk als landbouwer in Wijnendale, maar in 1939-1940 werd hij gemobiliseerd en nam deel aan de achttiendaagse veldtocht. In 1941 trouwde hij met Maria Devooght en samen kregen ze vier kinderen. Na de oorlog begon hij samen met zijn echtgenote een handelszaak in naaimachines. Deze bekende Torhoutse zaak werd in 1974 overgelaten aan zijn zoon Frans, die ze op zijn beurt in 2016 overliet aan zijn zoon Dries.