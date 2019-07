Oude keukengebouw Sint-Jozefsinstituut gaat plat Bart Huysentruyt

15 juli 2019

17u59 0 Torhout In de sint-Jozefstraat in Torhout zijn de voorbereidingen gestart voor de afbraak van het oude keukengebouw van het Sint-Jozefsinstituut.

De afbraakwerken starten straks op 5 augustus. Tegen het begin van het schooljaar zal het bestaande gebouw gesloopt zijn. De bedoeling is dat de nieuwbouw vanaf februari 2020 in sneltempo uit de grond rijst. Een jaar later zal het gebruiksklaar zijn. “Deze nieuwbouw komt op de locatie van het vroegere schoolrestaurant aan de Sint-Jozefstraat”, zegt algemeen directeur Ann Stael. “In totaal gaat het om 3.553 vierkante meter gebouwen en omgevingswerken. Er komt een overdekte speelplaats, een halfverzonken sportzaal met kleedruimtes, douches en sanitair, kantoren, spreekkamers, professionaliseringsruimte en technische ruimtes, polyvalente en splitsbare leslokalen en creaklassen, kleine en grote overlegruimtes en een open patio.” Zowel de Middenschool Sint-Rembert Torhout, de Oefenschool als de algemene diensten zullen er gebruik van maken. Campus Pieter Behaeghel, zoals het gebouw zal heten, is al het zesde bouwproject van de Sint-Rembert Scholengroep.