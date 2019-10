Oud-burgemeester De Cuyper (76) straks voor de 500ste keer op de planken: “Ziekte van mijn zoon beheerst mijn gedachten” Norbert De Cuyper bereidt zich voor op hoofdrol in nieuw stuk van Theater 't Fonteintje Bart Huysentruyt

09 oktober 2019

15u23 2 Torhout Het moet op vrijdag 22 november een feest worden, wanneer Theater 't Fonteintje voor de 500ste keer een stuk op de planken brengt. Voorzitter en acteur Norbert De Cuyper (76) speelde ze tot nu toe allemaal mee. Maar de feeststemming is bij de oud-burgemeester van Torhout voorlopig ver te zoeken. “De ziekte van mijn zoon beheerst mijn gedachten.”

‘Het regende die dag’ is het stuk dat Theater 't Fonteintje in haar 42ste jaar op de planken brengt. Dit jaar zijn er dertien opvoeringen in de parochiezaal van Wijnendale. De kaartenverkoop, die elk jaar voor uitverkochte zalen zorgt, start dit jaar op zaterdag 19 oktober om 12 uur. Het is een feestjaar, want de derde opvoering wordt meteen de 500ste ooit van het theatergezelschap. Voorzitter en acteur Norbert De Cuyper speelde ze allemaal mee. “Dankzij een beetje geluk, een goed geheugen, een forse stem en een goede gezondheid”, zegt hij.

Opvallend toch, dat de man nooit een opvoering miste. Hij was in die periode ook 25 jaar lang burgemeester van Torhout. “Er is niet één crisismoment geweest dat ik niet kon acteren door mijn functie als burgemeester. Mijn collega’s in het schepencollege wisten dat ze voor mij moesten inspringen als ik op de bühne stond, maar dat is nooit voorgevallen. Toneel ging voor mij altijd voor.”

In het stuk dat op 16 november in première gaat, speelt De Cuyper een man die willens nillens naar het rusthuis moet. Hij heeft nog eens een hoofdrol te pakken. “Ik blijf de hele voorstelling op het podium staan”, zegt de inmiddels 76-jarige Wijnendalenaar. “Het stuk vergt heel veel van me. Ik moet bladzijden vol tekst van buiten leren. Dat is niet eenvoudig, maar ik begin er vroeg aan. Ik zonder mij meestal af, in een bosrijke omgeving, om die teksten in te studeren. Als voorzitter moet ik het goede voorbeeld geven. Meestal ben ik als eerste klaar met mijn voorbereidingen.”

Maar een garantie op minder zenuwen is dat niet. “Als ik straks voor de 500ste keer op scène kom, zal ik zonder twijfel weer plankenkoorts hebben. Dat moet ook, want zonder die spanning speel je niet goed. Maar eenmaal de voorstelling is afgelopen en het applaus van het publiek de zaal vult, dan is de ontlading ook enorm. Ik hou heel erg van dat moment.”

Bloedaandoening

Maar het is lang niet het enige dat Norbert De Cuyper dezer dagen bezighoudt. Zijn zoon Geert, directeur van de vrije basisschool van Wijnendale, verblijft momenteel in het ziekenhuis waar hij herstelt van een zware bloedaandoening. Vader Norbert is bijna dagelijks bij zijn zoon en begrijpt de ernst van de situatie. “De ziekte van Geert houdt ons allemaal bezig", zegt hij. “Dat is niet eenvoudig, zeker nu het toneel er nog eens bij komt kijken. Het is voor ons allemaal een heel zware periode. We zijn hoopvol dat hij volledig mag herstellen.”