Opnieuw fietsgraveeractie aan station Jelle Houwen

13 juni 2019

Er komt opnieuw een fietsgraveeractie aan het station van Torhout in samenwerking met de lokale politie Kouter. De zomeractie gaat volgende week door van maandag 17 juni tot en met vrijdag 21 juni. Wie zijn fiets wil laten graveren om zo diefstallen te vermijden, of om bij diefstal de fiets later te kunnen terugvinden, kan terecht aan het Fietspunt in het station. Dat kan op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag telkens van 8 uur tot 9 uur en van 15.15 uur tot 16.15 uur. Op donderdag kan dat van 8 uur tot 9 uur en van 15.15 uur tot 18 uur.