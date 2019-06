Opgelet: steeds meer meldingen van dubieuze Engelstalige ‘klusjesmannen’ Jelle Houwen

01 juni 2019

08u42 0 Torhout De politiezones Polder (Diksmuide, Houthulst, Kortemark en Koekelare) en Kouter (Torhout, Jabbeke, Gistel, Oudenburg en Ichtegem) waarschuwen voor een toenemend aantal meldingen van Engelstalige arbeiders die aanbellen om hun diensten aan te bieden.

In beide politie zones kwamen de afgelopen weken verschillende meldingen binnen. Enkele bewoners slaagden er ook in om de bestelwagens van de betrokken arbeiders te fotograferen. Het gaat om een witte of gele bestelwagens, veelal met Ierse nummerplaten. Enkele bewoners deelden ook hun bevindingen op sociale media en meldden dat de betrokken arbeiders soms agressief werden eenmaal ze doorhadden dat ze gefotografeerd werden. De politie raadt dan ook aan meteen een melding bij hen te maken. “Als deze mensen voor uw deur staan, gelieve onmiddellijk 101 te bellen om dit te melden”, zegt de politie. “Het is aangeraden om dit niet via Facebook (of andere sociale media) te melden, zodat onze diensten kort op de bal kunnen spelen om deze problematiek aan te pakken. Sedert enkele dagen stijgt het aantal meldingen van Engelstalige arbeiders die aanbellen om hun diensten aan te bieden. Deze zijn vooral buitenhuis-werken zoals het reinigen van een oprit, gevel of terras. Hun diensten zijn vaak van mindere kwaliteit en wordt prijzig aangeboden. Bovendien zijn ze meestal niet in orde met de Belgische wetgeving inzake B.T.W., sociale zekerheid en zo meer.”