Opgelet: fiets- en schoolstraten extra bemand bij start schooljaar Bart Huysentruyt

29 augustus 2019

08u32 0

De stad Torhout bemant haar fiets- en schoolstraten extra tijdens de start van het schooljaar vanaf 2 september.

In Torhout zijn er twee fietsstraten: de Sint-Jozefstraat en een gedeelte van de Zwevezelestraat. Daar mogen auto’s de fietsers niet inhalen. Na een proefperiode van ongeveer een jaar heeft de vrije basisschool Wijnendale om definitief een ‘schoolstraat’ in te voeren in de Kloosterstraat in het gedeelte P. Moncareystraat en de C. Meysmanstraat. De schoolstraat zal er van toepassing zijn een halfuur rond het begin en einde van elke schooldag. Er komt een slagboom om de straat af te sluiten. Er komen extra gemachtigd opzichters. De stad Torhout roept op om je daarvoor kandidaat te stellen.