Open Vld leeft weer in Torhout: Nathalie Mortelé heeft nieuw bestuur klaar Bart Huysentruyt

08 juli 2019

15u24 0 Torhout In café De Zwarte Leeuw heeft Open Vld Torhout een nieuw bestuur verkozen. De partij leeft weer nadat ze van de kaart werd geveegd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Open Vld leek vorig jaar zelfs geen lijst in te dienen, tot de partij met lijsttrekker Ilja Wostyn toch nog een wit konijn uit de hoed toverde. Diezelfde Wostyn is nu de nieuwe voorzitter van de jongerenafdeling van de partij. Hij is de zoon van mosterdmaker Piet Wostyn. De nieuwe voorzitter van de partij is Nathalie Mortelé. Het bestuur bestaat verder uit Annick Dedoelder, Piet Wostyn, Els Rogiers, Lyndsay Loose, Wim Kerkhove, Freddy Keersebilck, Evita Vanbesien en Ilja Wostyn. “Ik werd in oktober vorig jaar door tijdelijk voorzitter, Pieter Debou gevraagd om de in allerijl samengestelde lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vanop de tweede plaats te versterken”, zegt ze. “We haalden nipt geen zetel in de gemeenteraad maar het feit dat we op een termijn van slechts enkele weken toch een behoorlijk resultaat haalden nadat de Open Vld in de voorgaande jaren in een slaaptoestand was geraakt, heeft me gemotiveerd.”