Op- en afrit E403 in Torhout wordt twee weken afgesloten voor het verkeer Bart Huysentruyt

19 juli 2020

15u18 0 Torhout Van maandag 10 tot en met vrijdag 21 augustus zal de op- en afrit Torhout van de E403 volledig afgesloten zijn omwille van twee verschillende wegenwerken.

Vanaf maandag 10 augustus worden er in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werken uitgevoerd ter hoogte van het op- en afrittencomplex Torhout om de wateroverlast op de E403 en aan de oprit tegen te gaan. Er worden drie bufferbekkens gegraven met een totale capaciteit van 4.000 kubieke meter. Bij hevige regen zal het water van de snelweg en van de velden daarin opgevangen worden. Daarna zal het via stuwen vertraagd naar de Regenbeek vloeien. De lussen van het op- en afrittencomplex worden verder natuurlijk ingericht. De grond afkomstig van de uitgraving van de bufferbekkens wordt gespreid in de lussen.

De werken zijn onderdeel van het landinrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid. De aannemingssom van de werken aan het op- en afrittencomplex van de E403 in Torhout in het kader van het landinrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid bedraagt 203.630,23 euro. Deze kosten worden betaald door het Vlaams Gewest via subsidies landinrichting en via het Agentschap Wegen en Verkeer. Op diezelfde dag starten er ook wegenwerken op de R34 in Torhout. Plaatselijk worden greppels verhoogd en vanaf de op- en afrit van de E403 tot en met de rotonde aan de Keibergstraat wordt het versleten wegdek weggefreesd en vernieuwd in asfalt. Voor deze werken moet het op- en afrittencomplex Torhout worden afgesloten tot en met 21 augustus. Alle verkeer van en naar de E403 wordt omgeleid via de R34, N32 en N35 naar het op- en afrittencomplex in Lichtervelde en omgekeerd.