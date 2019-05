Ook Torhout protesteert tegen geplande hoogspanningslijn Bart Huysentruyt

27 mei 2019

19u25 0 Torhout Na Lichtervelde en Zedelgem maken ook de inwoners van Torhout zich zorgen over de geplande hoogspanningslijn over haar grondgebied. De lijn zou over een afstand van drie kilometer over Torhouts grondgebied lopen.

Elia stelde het project begin vorige maand voor en hoopt de nieuwe lijn van 380 kilovolt tegen 2026 klaar te hebben. De nieuwe hoogspanningslijn moet de opgewekte elektriciteit van op zee aan land brengen en volgt grotendeels de E403. In Torhout loopt de lijn even langs de E403, om dan ook een traject te volgen langs huizen in de Korenbloemstraat en het Rozeveld. “Wij zijn bezorgd", zegt Daniel Lansens. “De gevolgen van de straling zijn nefast voor mens en dier, ook al is dat niet wetenschappelijk bewezen. Bovendien vrezen we voor waardedaling van onze woningen.” Het aantal bewoners dat nadelen ondervindt ligt in Torhout evenwel een stuk lager dan in Lichtervelde en Zedelgem. “Waardoor het gevaar bestaat dat onze verzuchtingen vergeten worden", zegt Lansens. “We willen dan ook dat het stadsbestuur onze belangen verdedigt.” De naar schatting vijftig bezorgde bewoners overhandigden een nota met opmerkingen aan het stadsbestuur, net voor aanvang van de gemeenteraad.