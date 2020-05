Ook kinderen krijgen gratis mondmasker van de stad Bart Huysentruyt

10 mei 2020

07u20 0 Torhout De stad Torhout wil ten laatste binnen twee weken aan elke inwoner een gratis mondmasker bezorgen. Dat zal via de huis-aan-huisbedeling gebeuren.

Elke Torhoutenaar krijgt één wasbaar en herbruikbaar mondmasker. Ze zullen op naam verdeeld worden, met duidelijke richtlijnen voor een correct gebruik en onderhoud. Ze zijn ook voorzien van een opening waarin je een filter kan plaatsen. “Elke Torhoutenaar vanaf 6 jaar zal zo'n mondmasker krijgen”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “In eerste instantie zullen we de mondmaskers vanaf 12 jaar verdelen, in een latere fase volgen ook de maskers voor jonge kinderen.” Het gebruik van een mondmasker is verplicht op het openbaar vervoer en op plaatsen waar geen afstand van anderhalve meter kan gegarandeerd worden.