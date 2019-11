Ook burgemeester Audenaert plant boompje voor jongste kind Bart Huysentruyt

17 november 2019

09u22 0 Torhout In het Groenhovebos in Torhout zijn zaterdag 250 streekeigen bomen en struiken aangeplant tijdens de jaarlijkse boomplantdag.

Er zijn ruim 60 wintereiken, 60 winterlindes en 60 zwarte elzen aangeplant. Aan de rand van dit bosperceel plantten de jonge ouders 20 sleedoorns, 20 hazelaars en 20 stuks boskers aan. “Elk jaar opnieuw planten we in Torhout de derde zaterdag van november geboortebomen aan voor de allerkleinsten van onze stad”, zegt schepen van Groen Elsie Desmet (CD&V). “We bieden de ouders een heus boomdiploma aan voor hun kleine spruit en een drankje, voor en na het planten. Een naambord is deze keer aangeboden in de vorm van een nestkastje.” Ook burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) was van de partij. De hele familie plantte een boom voor de kleine Louise, het dochtertje van de burgemeester.