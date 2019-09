Ooit gestart met lingerie in eigen living, nu volwaardige kledingzaak voor De Loftshop Sharon Schoonvaere (39) kiest bewust voor uitbreiding aan eigen woning Bart Huysentruyt

12 september 2019

Torhout Kledingzaak De Loftshop heropent komend weekend in Torhout met een uitgebreide damesafdeling. De locatie blijft dezelfde: de gezinswoning van zaakvoerster Sharon Schoonvaere (39), die zestien jaar geleden in haar eigen living begon met lingerie te verkopen. "Nooit gedacht dat het daarna zo'n vaart zou lopen", zegt ze nu.

Het verhaal van De Loftshop is opmerkelijk, ééntje van ondernemen en doorzetten en vooral geloven in product én locatie. Want een kledingzaak starten in de gezinswoning langs de verscholen Driekoningenstraat is een echte gok. “Ik ben zestien jaar geleden begonnen met het opkopen van een paar lotjes lingerie om die bij mensen thuis te gaan verkopen”, vertelt Sharon Schoonvaere. “Dat lukte aardig. De dames kwamen ook bij me thuis. Het is allemaal in mijn eigen living begonnen.”

In 2014 kreeg De Loftshop pas echt vorm, toen de zaakvoerster haar hele bovenverdieping liet ombouwen om er haar kleding uit te stallen. Klanten moesten eerst de hal door om via de trap de winkel te bereiken. “Het was een droom om een eigen zaak te starten. Ik wilde het vooral eerst in mijn eigen woning proberen. De stap was iets kleiner en bovendien bleef ik voeling houden met mijn gezin en mijn twee kindjes. De klanten waren het al gewoon van binnen te springen.” Maar vijf jaar later is de bovenverdieping te klein en liet Sharon Schoonvaere een bijgebouw van zo’n 65 vierkante meter plaatsen om er een volwaardige winkel van te maken. De bouwvergunning liet even op zich wachten, maar de zaakvoerster is de stad Torhout dankbaar. “Het stadsbestuur heeft echt wel meegewerkt om dit project te doen slagen. Ik ben daar erg blij om", zegt ze.

“Het euvel om via de hal van de woning de bovenverdieping te bereiken, is weggewerkt. Nu is er een aparte ingang en kunnen de dames meteen de kleding bewonderen op het gelijkvloers. De trap is verplaatst en gaat nu van dit bijgebouw naar de bovenverdieping, waar ook een ruimte is voorbehouden voor herenkledij. De producten zijn niet veranderd: ik bied nog altijd betaalbare Italiaanse mode aan. Maar we werken voortaan wel samen met een aantal partners om er een conceptstore van te maken. Zo is de inrichting verzorgd door Dumoulin uit Torhout. We werken samen met een kapster voor brushings en met een schoonheidsspecialiste voor make-up. Ik bied ook nog altijd tannings aan.”

Tijdens de werken in Torhout opende De Loftshop een tijdelijke zaak in de Smedenstraat in Brugge. Die blijft nog zeker open tot maart 2020. “En mogelijk nog langer, want ik ben heel tevreden met de tweede zaak in Brugge", zegt Sharon. “De winkel is daar klein, maar wel gezellig en we werken mee aan de heropleving van de Smedenstraat.” Wie nieuwsgierig is naar de vernieuwde winkel in Torhout, kan er zaterdag tussen 10 en 19 uur terecht.